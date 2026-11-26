Детский музейный центр «Родная сказка» торжественно открылся в Государственном музее-заповеднике «Изборск» сегодня, 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Весь день гостей встречали сотрудники музея-заповедника и музейные педагоги, представившие гостям – воспитанникам детских дошкольных учреждений и ученикам школ Печорского и Псковского районов, – увлекательную познавательную программу «Весь день праздник»: интерактивные экскурсии, ремесленные мастер-классы, настольные игры, вкусное угощение с чаем из самовара.

Дом купца Шведова преобразился в Детский музейный центр «Родная сказка» по гранту Министерства культуры России, получив не только новое с мультимедийное оснащение с интерактивными экранами, специальную музейную детскую мебель и игры, но и новые помещения для детского кинозала, керамической мастерских и природной лаборатории, оборудованных в амбаре старинной усадьбы.

Кульминацией праздника стали церемония открытия и концерт лучших фольклорных коллективов Псковской области, состоявшиеся в Выставочном зале музея-заповедника.

«Дорогие друзья! Сегодня у нас действительно большой праздник! Мы официально открываем наш Детский музейный центр «Родная сказка». Такие центры Министерство культуры России открывает в музеях по всей стране. Детский центр в Изборске – это не только новые прекрасно оборудованные мастерские и лаборатории, но прежде всего – увлекательные и разнообразные программы, которые осуществляют наши талантливые музейные педагоги. Всё это мы делаем для вас, ведь без детей не может жить ни одна семья, без детей у нас не будет будущего. Поэтому пусть совершенно сказочным станет ваше посещение музея-заповедника «Изборск», и вы навсегда запомните, как хорошо у нас в Изборске», – подчеркнула директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

В концерте выступили лучшие фольклорные коллективы Псковской области – «Звонница», «Славный городок», «Светёлка», «Казачата», «Удальцы», «Птенцы», «Каарахельбе».