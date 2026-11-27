Расположенная в сердце Пскова Романова горка — пожалуй, парадоксальный участок. Памятники архитектуры здесь на каждом шагу, при этом состояние большинства из них вызывает боль у неравнодушных к культурному наследию горожан и гостей региона — год за годом они превращаются в руины.

Чтобы остановить разрушение и вернуть знаменитой псковской Романихе ее исторический облик, творческая архитектурно-проектная мастерская «ПсковАрхПроект» разрабатывает концепцию реконструкции и приспособления старинных зданий для современного использования. О том, на какой стадии находится эта работа и какие похожие проекты выполнили в других регионах псковские проектировщики, узнала Псковская Лента Новостей.

Цель разработки проектной документации — преобразить центральную часть Пскова, воссоздав исторические здания на Романовой горке. Речь о Втором доме Сутоцкого (Советская, 50а), Доме предводителя дворянства (Советская, 52а) и Доме Карамышева (Советская, 46).

Все три здания на Романовой горке, включая Дом Карамышева, планируется приспособить под апарт-отели — формат, перспективный для развития внутреннего туризма, который сочетает в себе черты жилья и гостиницы. По словам директора «ПсковАрхПроекта» Александра Павлова, проектировщики стремятся максимально сохранить исторический облик зданий, избегая «дополнительных украшений из стекла и бетона», но при этом использовать современные решения, например, архитектурную подсветку.

Здания на Романовой горке планируется приспособить под апарт-отели. Фото: «ПсковАрхПроект». Визуализация.

«На сегодняшний день работа над первым этапом проектной документации по Дому Карамышева, которая велась почти три с половиной года, завершена», — рассказал директор «ПсковАрхПроект» Александр Павлов.

Проект, выполненный архитектором Ларисой Нуколовой под руководством архитектора-реставратора Галины Гофман, включает в себя полный комплекс научно-исследовательских и обмерных работ и обновленные технические условия. «Документация передана на рассмотрение методического совета при министерстве по охране объектов культурного наследия Псковской области», - сообщил директор «ПсковАрхПроект».

По словам Александра Павлова, здание было сначала спроектировано с учетом мансардного этажа, потом - с мезонином. Но впоследствии было принято решение - восстановить дом без мезонина, каким он был исторически - до его перестройки в 70-х годах XIX века.

Дом Карамышева (Советская, 46). Проект реконструкции

Дом Карамышева впервые зафиксирован на плане Пскова в 1857 году. Первоначально это было двухэтажное полукаменное здание: первый этаж - каменный, второй - деревянный. Главным (западным) фасадом дом выходил на красную линию улицы Великолуцкой (ныне Советской).

В середине 1870-х годов дом был значительно перестроен. К нему пристроили дополнительный двухэтажный объем с южной стороны. Именно тогда, по данным исторических источников, над центральной частью со стороны дворового фасада был надстроен мезонин. К сожалению, до наших дней здание дошло в руинированном состоянии. После пожара 2007 года верхний деревянный этаж был разобран, и сейчас сохранился преимущественно нижний каменный этаж со сводчатыми перекрытиями.

«На сегодняшний день проектная документация подлежит дальнейшей разработке. Если у нас будет такая возможность, то мы выполним в полном объеме. Довести проект до логического завершения «ПсковАрхПроект» сможет», - сказал Александр Павлов.

Параллельно ведется работа по соседним объектам. «Наша мастерская получила разрешение на восстановительные работы на Доме предводителя дворянства (Советская, 52а). Для объекта разрабатывается дальнейшая проектная документация. Также там будут выполнены очередные противоаварийные работы», - сообщил директор «ПсковАрхПроект».

Ведется разработка проекта реставрации и приспособления для современного использования Второго дома Сутоцкого (Советская, 50а).

«Моральное обязательство «ПсковАрхПроект» — выполнить эти проектные работы и привести в порядок центральную часть города Пскова. Мы настроены решительно», — отметил директор компании.

Компетенции псковских проектировщиков востребованы и за пределами региона. В этом году мастерская «ПсковАрхПроект» занималась разработкой проектной документации для объектов в других регионах. В частности, сотрудники компании в соответствии с государственным контрактом выполнили проекты благоустройства центральной площади в Кронштадте и строительства нового корпуса «Губернаторского лицея» в Ульяновске.

Проект строительства нового корпуса «Губернаторского лицея» в Ульяновске

«Выполнили проектную документацию благоустройства Соборной площади. Проект получил от администрации положительную оценку, согласован. В феврале уже начнутся строительно-монтажные работы, которые должны быть завершены к следующему году», — сказал он.

Проект благоустройства центральной площади в Кронштадте. Визуализация.

Проект здания образовательного учреждения в Ульяновске также получил высокую оценку. Строительство ведется при поддержке федерального бюджета.

«ПсковАрхПроект» продолжает работу по сохранению памятников Романовой горки: по одним объектам документация уже готова, по другим начаты противоаварийные работы. Выполненные контракты в Кронштадте и Ульяновске подтверждают опыт команды, а заявленный курс на сохранение исторического облика зданий позволяет рассчитывать, что центральная часть Пскова будет приведена в порядок и станет местом притяжения горожан и гостей.