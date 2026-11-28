Яркий праздничный концерт, посвящённый всем мамам, состоялся сегодня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское

Гости стали собираться в фойе музейного Научно-культурного центра более чем за час до концерта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. По случаю Дня матери здесь организовали интерактивную выставку и творческую мастерскую «Тепло материнских рук». Пушкиногорские мастерицы охотно делились секретами своего ремесла, а те, кто не был готов прямо тут же создавать арт-объекты своими руками, могли выбрать в подарок мамам (и не только им) шитые, вязаные и валяные из шерсти сувениры, традиционные игрушки, украшения ручной работы и многое другое.

К началу концерта в большом театрально-концертном зале музейного Научно-культурного центра почти не осталось свободных мест. Со сцены к собравшимся обратилась глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова. Она пожелала счастья всем женщинам, которые хранят семейный очаг и вырастили или прямо сейчас растят достойных сыновей и дочерей своей страны. Особые слова и цветы были адресованы мамам, чьи дети сейчас защищают Отечество.

Публика тепло принимала выступления артистов из Пушкинских Гор и Пскова, награждая особо громкими аплодисментами самых маленьких танцоров и певцов.

Напомним, что музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» совместно с администрацией муниципального округа и Пушкиногорским культурно-досуговым центром постоянно отмечает особо значимые государственные праздники. В Год единства народов России сегодняшний концерт назвали «Мы славим женщину, чьё имя Мать». Это название отсылает к известной строке из стихотворения татарского поэта Мусы Джалиля «Праздник матери».