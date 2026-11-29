Тактильная экспозиция «Александр Невский: след на карте Псковской земли» открылась в туристском информационном центре Псковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ТИЦ Псковской области.

В основе выставки — средневековая карта региона, на которой отмечены современные точки национального маршрута «Александр Невский — имя России». Это средневековая схема Псковской земли, где история князя переплетается с современными локациями маршрута. У каждого места есть пояснения и живые детали.

На экспозиции представлены уменьшенные копии знаковых монументов и достопримечательностей, которые можно трогать руками. Также доступны классический аудиогид и специальный тифлоаудиогид. Каждый объект описан так, что за словами встает объемный образ.

Экспозиция работает ежедневно с 10:00 до 20:00.