ЖКХ

Программу обновления изношенных коммунальных сетей разработают в РФ

Министерство строительства и ЖКХ России разработает отдельную программу по обновлению коммунальных сетей с износом более 60%, заявил глава ведомства Владимир Якушев, пишет «Интерфакс».

«Есть ряд вопросов, связанных с состоянием коммунальных сетей. Есть отдельное поручение председателя правительства (по этому вопросу - ИФ) и мы, имеется в виду министерство строительства и ЖКХ, будем готовить отдельную программу по жилищно-коммунальному хозяйству в тех субъектах, где износ сетей составляет более 60%», - сказал В.Якушев журналистам в пятницу в Ставрополе, где он находится с рабочей поездкой.

Министр в рамках поездки осмотрел водозабор на Сенгилеевском водохранилище, которое находится неподалеку от Ставрополя и снабжает город водой. Существующие сети планируется модернизировать, а также построить резервный водовод.