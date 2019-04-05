ЖКХ

Руководитель «АСПО» призвал депутатов гордумы вмешаться в кризисную ситуацию по вывозу ТКО в Пскове

Директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов обратился к депутатам Псковской городской Думы с просьбой вмешаться в ситуацию, которая ставит под угрозу дальнейшее существование старейшего в городе оператора по обращению с ТКО. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о том, как обстоят дела с вывозом твердых коммунальных отходов в Пскове, Андрей Лукьянов доложил сегодня, 10 апреля, на очередной сессии гордумы.

Отметим, что изначально с докладом по организации вывоза твердых коммунальных отходов с территории Пскова в 2019 году (схема размещения мусорных контейнеров, в том числе в частном секторе, организация вывоза твердых коммунальных отходов во время проведения месячника по уборке города Пскова, проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени) должен был выступить директор ООО «Экопром» Сергей Пайст, однако он прислал в гордуму письмо, в котором указал, что не может участвовать в работе сессии в связи с командировкой. В связи с этим с докладом выступил директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов.

Он сообщил, что компания «АСПО» уже 17 лет оказывает услуги по вывозу отходов с территории Пскова. Все это время при участии предприятия внедряется раздельный сбор мусора, организован мусороперерабатывающий комплекс, и все отходы областного центра с 2018 года проходят обработку на нем.

Андрей Лукьянов отметил, что, по данным за 2018 год, с территории Пскова только силами «АСПО» вывезено 632 тысячи кубометров отходов.

Он напомнил, что с 1 января вступило в действие изменение в федеральное законодательство, согласно которому главным участником в системе обращения ТКО стал регоператор. В Псковской области - это ООО «Экопром». В соответствии с заключенным договором «АСПО» осуществляет вывоз отходов с мест их накопления. Регоператор утвердил такие места, которые ранее обслуживались предприятием.

«В адрес регоператора и УГХ мы давали предложения по организации мусора, в том числе по частному сектору - по установке контейнеров. Часть предложений принята, часть - на рассмотрении. В течение 3 месяцев предприятие «АСПО Сервис» осуществляет вывоз ТКО из Пскова, не допускает сбоев и прикладывает максимум усилий, чтобы не было сбоев и во внедрении системы регоператора», - добавил Андрей Лукьянов.

При этом он отметил, что в течение 3 месяцев компания «АСПО» обеспечивала вывоз ТКО за счет собственных средств, в том числе, заемных. «Мы своевременно предоставляли все финансовые документы в адрес регоператора, но, к сожалению, на 10 апреля задолженность регоператора перед нами составляет 80 млн рублей. Он не принимает работы, которые выполнялись по согласованному им же графику. По контракту должно вывозиться все и приниматься регоператором. Мы предоставляем маршрутный лист, отчет по системе навигации, на основании которого регоператор должен оплатить услугу. А «Экопром» берет за основу мусор, который сначала поступал на объект размещения, потом как-то переводит его в кубы», - рассказал Андрей Лукьянов.

Он сообщил, что только за январь вывезено 55 тысяч кубометров, что на 5 тысяч кубометров больше аналогичного периода 2018 года. «Но год назад компания «АСПО» вывозила его не как единственный оператор, а сегодня это делает только «АСПО», - подчеркнул Андрей Лукьянов.

По его словам, на предоставленные документы по 55 тысячам кубометров ТКО регоператор условно согласовал 17 тысяч кубометров, потом в марте при пересмотре согласился на 20 тысяч. «Хотя это не прописано ни в контрактных обязательствах, ни в постановлении правительства. Самое страшное, что за 17 лет мы не имели долгов по налогам, а сегодня финансовые средства на исходе, что ставит под угрозу работу предприятия: возникла задолженность по налогам, финансов на зарплату нет. Регоператор сегодня даже ту сумму, которую согласовал, перечислять отказывается, предлагая подписывать документы, которые считает нужным», - озвучил претензии Андрей Лукьянов.

Он подчеркнул, что 140 сотрудников компании и их семьи могут остаться без средств к существованию. На зарплату сотрудникам надо выделить порядка 4 млн рублей.

«Создается ощущение, что регоператор создает предпосылки для расторжения контракта и прекращения работы нашего предприятия. То есть псковское предприятие по обращению с ТКО хотят попросту убрать. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы этого не допустить, но ресурсы на исходе. Поэтому вынужден обратиться к депутатам за содействием. Запас прочности на три месяца мы постарались выдержать», - обратился Андрей Лукьянов к депутатам гордумы.