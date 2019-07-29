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Виктор Остренко рассказал, как ОНФ помогает в решении проблемы с ТКО в Псковской области

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронда (ОНФ), вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко рассказал, как в Псковской области отделение этой организации воздействует на процесс вывоза ТКО. Подробно о таком направлении деятельности ОНФ Виктор Остренко рассказал 7 августа в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Вывоз ТКО - сейчас злободневная тема для Псковской области, и общественники из ОНФ помогают местным жителям, региональному оператору и органам власти разрешить эту проблему, - отметил Виктор Остренко. - У нас есть обратная связь с местным населением. Существует экстренная кнопка, по которой мы реагируем. Получаем информацию и с сельской местности. Знаем, куда и квитанции не доходят, да и положение дел в целом монитором: где-то - не организованы места для накопления ТКО, где-то - нет контейнеров».

В отношении борьбы c несанкционированными свалками, расположенными на территории региона, руководитель исполкома порекомендовал использовать ресурс kartasvalok.ru. По словам вице-спикера, силами ОНФ удалось обозначить на этой карте около 300 таких объектов, а устранить - более 100.

«Интерактивный ресурс, куда гражданин может нанести координаты замеченной несанкционированной свалки, нанести фотофиксацию. Мы также наносим такие сведения на карту. Данные попадают в наш исполком или к одному из наших активистов - и мы готовим пакет документов, необходимых для ликвидации этой свалки, - добавил Виктор Остренко.

Руководитель исполкома сказал, что сейчас ОНФ предлагает трехлетнюю программу, которая поможет процессу вывоза ТКО. Со слов Виктора Остренко, по этой программе, свалки окажутся под вниманием региональной власти, и чтобы от них избавиться - будут привлекать средства федерального бюджета. Вице-спикер сообщил, что свалки ТКО бывают разной природы, и чтобы их ликвидировать, ОНФ взаимодействует с органами местного самоуправления. В такую совместную деятельность входят координирование и совместное устранение нарушений.

Виктор Остренко отметил, что у региональных властей налажена обратная связь с общественниками ОНФ: «Органы власти делают запрос на сотрудничество, начали наделять полномочиями общественность. Можно сказать, между нами появился такой гражданский договор».