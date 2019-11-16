ЖКХ

В России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ

В России в начале 2020 года разработают законопроект, в котором будет прописан полный запрет доступа коллекторов к долгам за жилищно-коммунальные услуги, написала газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Ранее в России вступил в силу запрет продавать задолженность по коммунальным платежам профессиональным коллекторам, но те обходят его, используя агентские договоры. При этой схеме долги по оплате услуг ЖКХ остаются в собственности кредитора, но он заключает с коллектором агентский договор, который дает тому право на взыскание долга.

Как ранее сообщал Росстат, задолженность россиян за коммунальные услуги в прошлом году превысила 525 миллиардов рублей, в первом полугодии текущего года она составила более 250 миллиардов рублей.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), возвратом заемных средств в России занимаются около 280 профессиональных коллекторских организаций, которые включены в госреестр. Аналогичной деятельностью занимаются и порядка 2 тысяч микрофинансовых организаций, более 450 кредитных организаций, свыше 20 тысяч организаций ЖКХ, а также операторы связи, различные кооперативы и ломбарды.