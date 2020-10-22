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ЖКХ

Народная общага

23.10.2020 17:28|ПсковКомментариев: 0

Неисчерпаемый источник работы для журналистов — локальный конец света на объектах ЖКХ в отдельно взятом доме. Казалось, что и в этот раз мы столкнулись с классикой жанра: фекалии в подвале, последствия пожара на одном из этажей, льющаяся на электрощитки дождевая вода, маргинальные соседи, завышенные суммы в квитанциях, отсутствие текущего ремонта, пропущенные сроки по капремонту. Однако у этой истории есть большой шанс на счастливый конец.

Когда-то общежитие было лучшим в городе. Фото Вадима Боченкова.

На первом этаже дома по Народной, 19 в Пскове остро чувствуется туалетный душок. Источник неприятного запаха находится под полом — в подвале не первый год разливаются зловонные лужи.

«Представьте, как здесь жить?» - экскурсию по закоулкам дома проводит живущая на третьем этаже Татьяна Кухальская.

За час до полуночи 26 сентября ее разбудили пожарные. Надели на женщину шлем с противогазом и вывели на улицу мимо полыхавшего на втором этаже огня. Горело в квартире, находящейся недалеко от лестницы. Дом — бывшее общежитие с длинными коридорами. С противоположного конца есть еще один выход из здания, но ведущие к нему двери закрыты уже десять лет. На лестнице был пожар, ремонт за это время управляйка сделать не удосужилась, найдя простой выход с замками. Спасибо пожарным, которые четко сработали, через один выход эвакуировали весь дом и растянули собственные шланги. Потому что положенных по закону пожарных гидрантов нет ни на одном этаже.

За деревянными дверцами с надписью «ПК» - пустота. Фото Вадима Боченкова.

Жильцы жаловались в прокуратуру, перед проверкой работники управляющей компании быстренько поставили гидранты, но после отъезда прокурора они так же стремительно испарились.

«В четвертый раз они нас поджигают. У них миллион долга по квартплате, - кивает Татьяна Кухальская на расслоившуюся от огня дверь, за которой начался пожар. - Живут по договору соцнайма, мы много раз просили их выселить. Свет за неуплату отключен, они из коридора кинули «соплю», вот и коротнуло. После пожара сбежали».

Жильцы блока, где начался пожар, исчезли. Фото Вадима Боченкова.

Запах гари на этаже мгновенно пропитывает одежду, въедается под кожу. Соседи не закрывают в квартирах окна, чтобы хоть чем-то дышать. До морозов нужно устранить последствия пожара. В теории жильцы могут скинуться на ремонт, а потом в судебном порядке истребовать деньги с виновников пожара. Но взять с обложившихся долгами маргиналов, во-первых, нечего, а во-вторых, в качестве официальной причины возгорания в МЧС называют «неосторожное обращение с огнем неустановленного лица». Претензии предъявить некому.

Ещё одно пожароопасное место — электрощиток на пятом этаже. Стены вокруг него в подтеках, с крыши сюда течет дождевая и талая вода.

Неполадки с ливневой канализацией могут привести к еще одному пожару. Фото Вадима Боченкова.

«Я сюда переехала около десяти лет назад. Тогда это было самое приличное общежитие в городе», - сокрушается Татьяна Кухальская.

Текущего ремонта в доме как раз и не было эти десять лет. Облупленные стены не дают в этом усомниться. Хотя в постановлении Госстроя «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК» сказано, что «периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий».

Плату за содержание управляющая компания брала в повышенном размере. Дело в том, что в 2006 году администрация города изменила статус здания с общежития на многоквартирный дом. Блоки из двух комнат, прихожей и санузла превратились в отдельные квартиры. Точнее, в жилые помещения, так как в каждом коридоре остались общие кухни. По назначению они не используются, но их наличие позволило управляющей компании применить ставку по квартплате для коммунальных квартир. Да еще и раскидать коридорные площади по всем жильцам, прибавив по несколько метров к жилой площади.

Трубы отопления подогревают нечистоты в подвале, и пары отравляют жителей дома. Фото Татьяны Кухальской.

По программе капремонта в 2018-2020 годах в этом доме должен был состояться ремонт подвала. Финансовая дисциплина тут хорошая, из начисленных фондом капремонта 824 тысяч рублей собрали 752 тысячи, а с банковскими процентами получилось 794 тысячи. Рабочие так и не пришли. В краткосрочный план на 2016-2023 года дом не был включен, так к в фонд не поступило соответствующее предложение от администрации города, которая получает сведения из управляющих компаний. Коммунальщики, ответственные за бывшее общежитие, вовремя не сделали свою бумажную работу.

Заместитель гендиректора фонда Андрей Анисимов рассказал, что у дома есть несколько способов все-таки провести капитальный ремонт в ближайшее время. Например, жильцы скидываются, проводят ремонт, а фонд некоторое время не выставляет квитанции. Также можно уйти на спецсчет и самостоятельно принимать решение об очередности работ и их сроке. Еще можно попросить регионального оператора перенести капремонт на более ранний срок, просьбу рассмотрит комиссия.

Обитатели дома при замене окон в своих блоках предлагали поставить вынутые рамы вместо сгнивших в коридорах и на лестнице, но управляйка предложение отвергла. Фото Вадима Боченкова.

Жильцы жаловались по инстанциям на управляющую компанию многократно. Администрация города и прокуратура подтверждали нарушения, наказывали и обязывали, но воз проблем только рос. Оставалось два пути. Один из них — сутяжничать по судам с призрачной надеждой вернуть переплату по квартплате и получить на руки очередную бумагу, обязывающую устранить нарушения. Но они выбрали другой способ навести порядок.

«Поняли, что дому будет конец», - объясняет Татьяна Кухальская мотивацию принятого жильцами решения.

Они встали и вышли. На общем собрании приняли решение о смене управляющей компании. Передача дома состоялась 1 октября.

Текущего ремонта не было десять лет. Фото Вадима Боченкова.

«Дом не ужасный, - директор нынешней управляйки Татьяна Филипченкова полна оптимизма. - Но, конечно, со своими проблемами. Поможем жильцам перейти на спецсчет по капремонту, чтобы отремонтировать подвал. Хотя дело это не быстрое, месяц уйдет на проведение собрания, три месяца фонд капремонта будет переводить деньги, только тогда можно начинать готовить документы».

Специалисты с жильцами обошли дом внутри и снаружи и составили список неполадок, которые нужно устранить в первую очередь. Разваливается крыльцо, открыт доступ к кабелям высокого напряжения, на потолке в коридоре растет грибок, оконные рамы сгнили — вот лишь несколько пунктов, а всего их насчитали 57. В управляющей компании надеются постепенно разобраться с каждым на средства от квартплаты.

Фото Вадима Боченкова.

Также жильцы планируют подготовить обращение к губернатору с просьбой о выделении средств на устранение последствий пожара. В постановлении «Об утверждении порядка расходования средств резервного фонда администрации области» есть пункт про «оказание разовой материальной помощи гражданам». Пожалуй, задыхающиеся от гари пенсионеры заслужили поддержки, выделение для них средств представляется нужнее, чем на предусмотренные тем же постановлением «прием и обслуживание делегаций» и «разовое поощрение государственных служащих».

Говорить «гоп» пока рано, но путь в верном направлении начался. Дом на Народной может стать примером того, как, объединившись, жильцы смогли решить общие проблемы. Часто именно совместных действий не хватает для достижения результата. Общежитие остается общежитием, как его не назови. И речь сейчас не только о ЖКХ.

Юлия Магера

Теги: #ЖКХ #общежитие
Источник: Псковская Лента Новостей
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