ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Алябьевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - главный технолог МП города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним острые вопросы, касающиеся оплаты за негативное воздействие на системы водоотведения и сверхнормативный сброс загрязняющих веществ: это сегодня краеугольный камень взаимоотношений «Горводоканала» и бизнеса. Ряд решений городских властей поставили и предприятие, и бизнес в крайне неудобное положение.

Также собеседники поговорят об участии в программах и проектах, направленных на модернизацию предприятия и системы водоснабжения в Пскове, и текущей деятельности «Горводоканала».

Радиослушатели могут задать свой вопрос Андрею Алябьеву в прямом эфире по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена