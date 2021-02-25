ЖКХ

Программисты и экологи участвовали в создании схемы обращения с ТКО в Псковской области

10 программистов и 7 экологов принимали участие в создании схемы обращения с отходами в Псковской области. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на 55-й сессии регионального парламента 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По итогу выполненных работ территориальную схему привели в соответствие с требованиями федерального законодательства, и она отражает ситуацию в регионе по обращению с отходами», - сказал Сергей Грахов.

Проект схемы рассматривался на общественных обсуждениях, также его отправляли на согласование в федеральные структуры и ведомства, уточнил председатель комитета.

Разработка такой схемы была необходима из-за серьезных изменений в федеральном законодательстве, добавил он.