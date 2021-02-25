ЖКХ

Депутаты облсобрания поддержали инициативу о порядке выдачи субсидии на оплату счетов за ЖКУ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали федеральную инициативу о корректировке порядка выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом с 55-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в статью 159 Жилищного кодекса РФ» Госдума собирается рассмотреть в первом чтении в марте.

Согласно вступившей в силу с 1 января 2021 года законодательной норме, права на получение жилищной субсидии лишаются граждане, имеющие непогашенную задолженность по коммунальным платежам, подтвержденную судебным решением. Речь идет о долгах, образовавшихся за период не более трех последних лет.

На практике с момента отказа платить по счетам ЖКХ до подтверждения сложившейся задолженности в суде проходит год или более. Нередко получаемые в этот период средства субсидии граждане используют не по прямому назначению, отмечается в пояснительной записке.

Для исключения нецелевого расходования субсидий предлагается установить новый обязательный порядок их предоставления: перечислять деньги непосредственно тому лицу, которому вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги.