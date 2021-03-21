ЖКХ

Почти 120 млн рублей направили на реконструкцию станции очистки воды от сероводорода в Великих Луках

118,2 млн направили на реконструкцию станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях водопровода из подземных источников в Великих Луках в 2019-2020 годах. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на 56-й сессии областного Собрания депутатов 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Реконструкцию начали в 2020 году. Работы будут проводиться в течение 2021-2022 годов.

«Сохранится уникальная технологии по очистке воды от сероводорода серобактериями», - подчеркнул Сергей Грахов.