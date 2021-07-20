ЖКХ

Два дома отремонтировали в Печорах по областной программе

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в 2021 году в городе Печоры Региональный оператор организовал капитальный ремонт крыши дома №2 на улице Индустриальной и фасада дома №10 на улице Садовой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

Работы по капремонту элементов в этих домах провела подрядная организация ООО «Гриал» в соответствии с договором от 29 января 2021 года.

В ходе выполнения работ на улице Индустриальной подрядная организация демонтировала старое кровельное покрытие, состоящее из наплавляемых материалов, с последующим устройством нового покрытия с применением ВИР-технологии (восстановление кровли путем переработки старого кровельного покрытия - ред.). Также обновили будки выхода на крышу и оголовки вентиляционных шахт.

На улице Садовой подрядная организация выполнила очистку стен от старой штукатурки, согласно проектному решению провела облицовку поверхности стен металлосайдингом, выполнила работы по восстановлению наружных оконных откосов и отливов. Также была осуществлена подшивка карнизных свесов. Кроме того, подрядчик выполнил ремонт цоколя, отмостки, водосточной системы, заменил окна и двери в местах общего пользования, установил новые козырьки над входными группами.

«Работы по капитальному ремонту указанных элементов выполнены и приняты в полном объеме», - заключили в Фонде капремонта.