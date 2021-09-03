ЖКХ

В Великих Луках приняли работы по капремонту в четырех домах

В Великих Луках приняли работы по капитальному ремонту в четырех домах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила в пресс-служба регионального фонда капительного ремонта.

Так, в доме №6 по улице Пушкина подрядчик очистил стены от старой штукатурки, покрасил фасад, наружные откосы и цоколь. Кроме того, заменили окна, двери в местах общего пользования, выполнили установку бетонной отмостки, козырьков над входами в подъезды. Также отремонтированы балконы.

Фото здесь и далее: пресс-служба фонда капительного ремонта Псковской области

В доме №2 на улице Первомайской подрядчик выполнил прокладку внутренних трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения и изолировал трубопроводы. Также установлены общедомовые счетчики потребления холодной воды, а в жилых помещениях заменили стояки водоснабжения и водоотведения.

В домах №2 по улице Витебская и №10 по улице Комсомольца Зверева подрядчики заменили щитки учета и общедомовые счетчики. Также произвели замену вводно-распределительных устройств с общедомовыми счетчиками и электрического кабеля. Установили новые светильники с датчиками движения над подъездами и в подвалах.