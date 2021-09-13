ЖКХ

Отопительный сезон стартует в Ленобласти

В Ленобласти стартует отопительный сезон. Как передает «Интерфакс», с 13 сентября началась подача тепла в жилые фонды и социальные объекты большинства районов Ленинградской области. Треть муниципалитетов уже издали постановления о начале периодического протапливания.



«Кто еще не начал периодическое протапливание - нужно сегодня-завтра принимать меры, чтобы до конца недели подключить социальные объекты и жилые дома к теплу. У нас в основном управляющие компании и жилой фонд готовы к отопительному сезону, но есть вопрос по военным городкам, в том числе закрытым. Соберем объективные обращения по их подготовке и направим в адрес военных», - цитирует пресс-служба правительства Ленобласти губернатора региона Александра Дрозденко.



На прошлой неделе периодическое протапливание началось в социальных объектах шести районов области, а понедельник подача тепла началась в еще двух районах.