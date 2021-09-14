ЖКХ

Отопление в жилых домах Пскова начнут включать с 17 сентября

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин подписал постановление «О начале отопительного сезона 2021-2022 годов в городе Пскове». Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов.

В соответствии с документом, всем производителям теплоносителя и абонентам независимо от форм собственности предписывается иметь полную готовность к подаче и приему теплоносителя в соответствии с планом, утвержденным постановлением администрации города Пскова от 19.07.2021 года №949 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Пскова к работе в осенне-зимнем периоде 2021-2022 годов».

Предписано осуществить включение систем теплоснабжения в соответствии с температурой наружного воздуха и нормами СНиП на объекты города Пскова:

- социальной сферы - по заявкам организаций, но не позднее 17 сентября;

- жилищного фонда с 17 сентября.

Организация и координация взаимодействия предприятий и организаций в отопительном периоде 2021-2022 годов возложена на заместителя главы администрации города Пскова Елену Жгут.