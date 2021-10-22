ЖКХ

График вывоза ТКО в Локнянском районе изменится с 1 ноября

График вывоза твердых коммунальных отходов в Локнянском районе изменится с 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Экопром».

На еженедельной основе по средам вывоз ТКО в поселке Локня будет производиться со следующих контейнерных площадок: улица Пионерская, 1-3, улица Шарикова, 2, улица Новая, 5, улица Евстифеенкова, 1.

Все остальные контейнерные площадки буду вывозиться по графику: понедельник, среда, пятница еженедельно.

Изменения по графику вывоза ТКО в Локнянском районе:

- 1-й и 3-й четверг месяца: деревни Бородино, Веретье Кировское, Грихново, Дорка, Кладовицы, Козино, Осиновка, Осипово Село, Среднее, Юхново, Ямы, Барсуки, Большая Гряда, Власково, Гоголево, Избоево, Курово, Маковеево, Подберезье, Сельцо, Сосново.

- 2-й и 4-й вторник месяца: деревни Рожново, Федоровское, Прискуха, Алексеевское, Башово, Бор, Бурносово, Валуевское, Говорово, Голенищево, Демино, Дроздово, Загорье, Карелово, Козино, Крестилово, Липшанн, Орешково, Пашково, Работино, Самолуково, Слободка, Крестилово.

- 2-й и 4-й четверг месяца: деревни Антипово, Анциферово, Асаново, Богданово, Гришино, Дрехово, Жарки, Заход, Зверинец, Зелехово, Иваньково, Игнатово, Каменка, Копытово, Красный Холм, Левково, Максимиха, Мерляково, Миритиницы, Михайлов Погост, Новая, Озерки, Павлово, Перелучье, Рыкайлово, Рысино, Свинухово, Старостино, Старые Липы, Утехино.