ЖКХ

Станцию дозирования гипохлорита натрия в Пскове построят к концу 2022 года

Станцию дозирования гипохлорита натрия в Пскове планируют построить к концу 2022 года. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №11, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Одно из основных мероприятий – строительство станции дозирования гипохлорита натрия на подземном водозаборе и на реке, - рассказал Константин Болотин. - Это значит, что после пуска этой станции мы уйдем от такого опасного химического вещества, как активный хлор, который добавляем для обеззараживания воды. Мы уйдем от потенциального риска для всего города. Сегодня наш цех хлора попадает в опасную группу, и зона поражения накрывает весь город в случае, не дай бог, аварийной ситуации».

Руководитель предприятия отметил, что станцию запланировали построить до конца следующего года. «Надеюсь, что сроки не будут нарушены. Потому что достаточно много времени для строительства», - резюмировал он.