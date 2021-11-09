Станцию дозирования гипохлорита натрия в Пскове построят к концу 2022 года

Станцию дозирования гипохлорита натрия в Пскове планируют построить к концу 2022 года. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №11, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Руководитель предприятия отметил, что станцию запланировали построить до конца следующего года. «Надеюсь, что сроки не будут нарушены. Потому что достаточно много времени для строительства», - резюмировал он.