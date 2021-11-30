ЖКХ

Псковский губернатор поручил усилить контроль состояния электросетей в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 30 ноября, провел рабочую встречу со своим заместителем Василием Осиповым, на которой обсуждалась оперативная обстановка по восстановлению электроснабжения в ряде муниципалитетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Василий Осипов доложил, что обрывы сетей в районах продолжаются. В основном это происходит по причине налипания мокрого снега на провода. По состоянию на 11.00 из-за продолжающейся непогоды без электроснабжения оставались более 12 тысяч жителей региона. Наиболее сложная ситуация наблюдается в восточной и юго-восточной частях области.

«Первые обрывы, зафиксированные 27 ноября, были оперативно устранены сотрудниками псковского филиала "Россети Северо-Запад". В восстановлении объектов электроснабжения в регионе, которые вышли из строя в воскресенье и понедельник, задействованы все областные специалисты. Все они работают в особом режиме. Кроме того, в муниципалитеты прибыли дополнительные бригады из Республики Карелия. Еще 7 нарядов из Архангельской области прибудут на проблемные территории сегодня», — проинформировал Василий Осипов.

Затем вице-губернатор доложил о решениях, принятых в ходе экстренного заседания регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

Глава региона обратил внимание, что, по сообщению метеоцентра, в ближайший день снегопады продолжатся. Более того, ожидается выпадение месячной нормы осадков. В связи с этим все бригады усиления продолжат работу в Псковской области до полного восстановления электроснабжения в населенных пунктах, несмотря на сложную обстановку во всем Северо-Западном федеральном округе. По словам губернатора, соответствующее решение приняли в ходе переговоров с генеральным директором «Россети Северо-Запад» Артемом Пидником.

«Руководство компании заверило, что все высоковольтные подключения в районах будут восстановлены до конца дня. Затем энергетики обещают завершить работы на остальных сетевых комплексах», — добавил глава региона.

Губернатор подчеркнул важность усиления мониторинговых мероприятий в населенных пунктах на предмет наличия подключения к электроэнергии, чтобы обеспечить оперативное реагирование и постоянную связь с территориальными управлениями федеральных ведомств. В этой части Михаил Ведерников поручил вице-губернатору определить в муниципалитетах дополнительные группы ответственных.