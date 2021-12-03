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ЖКХ

Псковское управление МЧС работает в режиме повышенной готовности

04.12.2021 21:50|ПсковКомментариев: 0

Главное управление МЧС России по Псковской области функционирует в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В результате обильного выпадения мокрого снега территории Псковской области 3 декабря, произошли нарушения электроснабжения. Социально-значимых объектов в зоне отключения нет, отметили сотрудники МЧС.

В настоящее время 228 бригад энергетиков работают на линиях до полной ликвидации последствий сегодняшней стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей в отдаленных деревнях и хуторах.

Главное управление МЧС России по Псковской области приведено в режим функционирования «повышенная готовность». Работает оперативный штаб. Для организации взаимодействия и уточнения параметров оперативной обстановки работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. Для доставки сотрудников «Россети Северо-Запад» в отдаленные населенные пункты для проведения аварийно-восстановительных работ задействовали технику повышенной проходимости. 

Ремонтные работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

«Обращаем особое внимание жителей региона на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение!» - подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

Теги: #МЧС #электроэнергия #снегопад
Источник: Псковская Лента Новостей
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