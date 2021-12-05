ЖКХ

Благоустройство 11 дворов Пскова завершили по нацпроекту

Благоустройство 11 дворов Пскова завершили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом администрация Пскова сообщила в Инстаграм.

«Работы выполнены в полном объеме и приняты заказчиком, управлением городского хозяйства», - отметили в администрации.

Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» отремонтировала шесть дворов у домов: №№6, 26Б и 30 по улице Розы Люксембург, №20а по улице Красноармейской, №8 по улице Чехова, №11 по Ольгинской набережной.

Кроме того, ООО «Дорожник-2010» привел в порядок пять дворовых территорий: у домов №№ 62,66 по улице Леона Поземского, №2 по улице Алексея Алехина, №6 по улице Ижорского Батальона, №20 по улице Звездная.

Ремонт дворов проводился в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за счет средств субсидии из областного бюджета, напомнили в администрации.