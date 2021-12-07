ЖКХ

Куда сообщать об опасных сосульках, напомнили жителям Пскова

При обнаружении сосулек, которые угрожают жизни и здоровью людей, можно обратиться в управление городского хозяйства или по телефону 055. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по 4-му избирательному округу, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Сергей Гаврилов.

Сергей Гаврилов пояснил, что ответственность за своевременную уборку сосулек несет частный собственник или управляющая компания. «Сообщите нам, а мы уже дальше разберемся, кто ответственный за уборку этих сосулек», - сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству.

Он также отметил что в этом году, по сравнению с 2020-м, погода пока была более устойчивой. При этом в конце текущей недели прогнозируется оттепель, в связи с чем опасность падения сосулек возрастает. По словам Сергея Гаврилова, этот вопрос власти постоянно проговаривают с управляющими компаниями.