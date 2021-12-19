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Псковский губернатор обсудил вопросы газификации региона с председателем правления «Газпрома»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 22 декабря, встретился в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В ходе встречи они обсудили вопросы газификации региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поблагодарил Алексея Миллера за сотрудничество и поддержку, отметив, что «Газпром» — надежный и стратегический партнер Псковского региона. Отдельно он подчеркнул исполнение платежной дисциплины в части выполнения графика погашения просроченной дебиторской задолженности за природный газ. «На протяжении последних трех лет мы четко соблюдаем график. У нас в настоящий момент есть даже небольшая переплата», — подчеркнул глава региона.

Алексей Миллер также высказал слова благодарности за добросовестное исполнение взятых на себя обязательств. «Слово регион держит. Губернатор слово держит. И это залог нашей плодотворной совместной работы в ближайшем будущем. Искренне рад, что все получается, что договоренности, которые были достигнуты, выполняются», — сказал Глава «Газпрома».

В продолжение разговора Михаил Ведерников и Алексей Миллер обсудили ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 годы и вопросы догазификации. Стороны отметили, что работа по этим направлениям идет в плановом режиме.

Программа предусматривает 31 мероприятие по газификации в Гдовском, Опочецком, Пустошкинском, Струго-Красненском, Новосокольническом, Невельском, Новоржевском, Пушкиногорском, Красногородском, Великолукском, Куньинском, Себежском, Усвятском, Островском и Плюсском районах. В 2021 году «Газпром» завершил проектирование двух межпоселковых газопроводов — к потребителям Новоржева и Пушкинских Гор. В перспективе они позволят газифицировать несколько тысяч домовладений и квартир, а также котельные. Продолжается реализация проекта строительства межпоселкового газопровода от газораспределительной станции (ГРС) «Новосокольники» к трем деревням Куньинского и Новосокольнического районов. Кроме того, на данный момент поступило более 10 тысяч заявок на технологическое подключение домовладений к газовым сетям в рамках догазификации.

Особое внимание, по словам Михаила Ведерникова, планируется уделить приграничным муниципалитетам и тем территориям, которые найдут отражение в скорректированной программе по комплексному развитию сельских территорий.

Речь зашла и о продолжении реализации на территории Псковского региона масштабной социальной программы «Газпром - детям». Губернатор напомнил, что в этом году в разных муниципалитетах Псковской области возведено 11 пришкольных стадионов, и поблагодарил компанию за столь серьезную социальную поддержку.

«В населенных пунктах жизнь начинает оживать. Огромный социальный эффект. Ребята ваши молодцы. За короткий срок они выполнили задачу. Никаких нареканий по качеству», — добавил псковский губернатор. В рамках встречи Михаил Ведерников и Алексей Миллер договорились о продолжении совместной работы. Компания рассмотрит возможность реализации новых социальных проектов в 2022 году. В их числе - строительство пришкольных стадионов, реконструкция стадиона «Электрон» в Пскове и монтаж архитектурной подсветки физкультурно-оздоровительного комплекса «Айсберг» в Великих Луках. Спортивный объект был открыт в октябре 2018 года в рамках сотрудничества Администрации Псковской области и компании «Газпром».