ЖКХ

В лингвистической гимназии в Печорах отключили отопление

Учащиеся Печорской лингвистической гимназии не вышли на занятия после зимних каникул из-за проблем с отоплением в здании школы. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото: «Печорская правда»

По предварительной информации, в школе, оснащенной электрической системой отопления, вышел из строя автоматический выключатель электроэнергии. В связи с этим занятия 10 января в учреждении решили не проводить.

Начальник управления образования Печорского района Сергей Авдеев заверил, что проблему устранят в ближайшее время. «Автоматический выключатель купят и установят взамен старого», - сказал он.

Также отмечается, что проблемы с электроснабжением в Печорской лингвистической гимназии возникают с начала отопительного сезона.