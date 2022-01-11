ЖКХ

Проблемный канализационный коллектор на улице Народной в Пскове заменят в марте

Администрация Пскова держит на особом контроле ситуацию с ненадлежащей работой канализационной системы в районе улиц Народной и Красноармейской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

С жалобами на попадание нечистот в подвальные помещения и неприятный запах в квартирах в городские службы обратились жители домов №31а по улице Красноармейской и №№22, 24 по улице Народной.

Специалисты управляющей компании и муниципального предприятия «Горводоканал» отрабатывают заявки граждан, прикладывая все усилия к исправлению ситуации: ежедневно проводится откачка нечистот и прочистка канализационных колодцев.

Однако канализационные сети старые и не выдерживают увеличивающуюся нагрузку. Кардинально решить проблему поможет новый канализационный коллектор. Его прокладка начнется в марте. Работы проведет подрядная организация по строительству новой школы на улице Юбилейной в рамках прописанных в контракте технических условий подключения объекта к инженерным сетям.

Диаметр коллектора увеличат почти вдвое, что значительно повысит пропускную способность канализационной трубы в этом микрорайоне. По окончании работ система канализации будет функционировать без сбоев.