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Псковский химик: Будущее России - за «умными городами»

26.01.2022 15:36|ПсковКомментариев: 0

Будущее России и мира - за «умными домами» и «умными городами». Здесь экологические проблемы можно будет решить разноплановыми путями. Об этом сообщила доцент кафедры техносферной безопасности ПсковГУ, кандидат химических наук Лариса Никольская в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В «умных домах» будут гораздо экономнее расходоваться как водные, так и тепловые ресурсы. «В таком доме можно будет выставить особый температурный режим - 20 градусов тепла и не более. Это приведет к большой экономии», - пояснила Лариса Никольская.

По ее словам, система теплоснабжения сегодня работает при определенной нагрузке, которую необходимо снижать.

«Более высокие температуры чем 20-22 градуса в квартире также не совсем хорошо отражаются на здоровье человека. Когда дома слишком жарко, мы открываем окна и включаем кондиционеры - тем самым, получается, отапливаем окружающую среду», - добавила эксперт.

Теги: #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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