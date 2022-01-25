ЖКХ

Псковский химик: Будущее России - за «умными городами»

Будущее России и мира - за «умными домами» и «умными городами». Здесь экологические проблемы можно будет решить разноплановыми путями. Об этом сообщила доцент кафедры техносферной безопасности ПсковГУ, кандидат химических наук Лариса Никольская в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В «умных домах» будут гораздо экономнее расходоваться как водные, так и тепловые ресурсы. «В таком доме можно будет выставить особый температурный режим - 20 градусов тепла и не более. Это приведет к большой экономии», - пояснила Лариса Никольская.

По ее словам, система теплоснабжения сегодня работает при определенной нагрузке, которую необходимо снижать.

«Более высокие температуры чем 20-22 градуса в квартире также не совсем хорошо отражаются на здоровье человека. Когда дома слишком жарко, мы открываем окна и включаем кондиционеры - тем самым, получается, отапливаем окружающую среду», - добавила эксперт.