ЖКХ

Положительных результатов «мусорной реформы» нет — Андрей Лукьянов

Положительных результатов «мусорной реформы» нет. Об этом заявил директор компании «АСПО» Андрей Лукьянов в эфире программы «Кузница» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Прошло три года, но положительных результатов, которые бы можно было достойно представить, к сожалению, нет. Вся "мусорная реформа", не только в нашей области, свелась на жесткий передел рынка. Просто перенаправили поток денежных средств в определенное русло», - высказал мнение гость студии.

«Мы имеем только рост тарифа по сравнению с тем, что было до прихода регионального оператора», - подчеркнул Андрей Лукьянов.

Начиная с 2018 года, продолжил он, региональный оператор не провел ни одного конкурса в рамках правового поля, чтобы «быть заинтересованным в уменьшении единого тарифа для населения».

В тариф входит оплата сортировки ТКО, напомнил гость студии, но региональный оператор «пытается не довозить мусор до мусоросортировочного комплекса».

«Региональный оператор должен радеть за чистоту и уменьшение объемов, - сказал Андрей Лукьянов. - К сожалению, на сегодняшний день региональный оператор выбрал такую позицию: лучше зарабатывать на транспортировании и все отправить на захоронение. Тем самым суть всей реформы свели на нет».

Она напомнил, что стояла задача организовать раздельный сбор ТКО, отправить мусор на переработку и уменьшить его поступление на захоронение. «На сегодняшний день сделали шаг назад — пытаемся вывезти на полигоны все, что образовало население», - резюмировал он.