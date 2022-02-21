ЖКХ

В Великих Луках решили проблему с протечкой в доме на Октябрьском проспекте

Глава Великих Лук Николай Козловский рассказал, как удалось решить проблему с протечкой в доме №11, корпус 2 по Октябрьскому проспекту. Об этом он сообщил в соцсетях.

Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки

В субботу к руководителю муниципалитета обратился великолучанин и сообщил, что в его квартире, по швам ванной комнаты, во время дождей течет вода.

«Стали выяснять причину, оказалось, что проблема кроется в наружных швах. Великолучанин не единожды обращался за помощью в управляющую компанию с просьбой заделать межпанельные швы. Вместе с депутатом по четвертому округу Николаем Андросовичем и общественным советником Еленой Селезневой в кратчайшие сроки связались с УК "Радист". Что было сделано? Делюсь итогами: провели обследование дома, сегодня швы обработали», - описал ситуацию Николай Козловский.