ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Эфир будет посвящен работе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Тепло ли у нас в квартирах этой уже непривычно снежной и морозной зимой? Адекватна ли сумма в платежках качеству услуг, предоставляемых нам муниципальным предприятием? Будем ли мы в ближайшее время платить за тепло еще больше, чем сейчас? Кто и сколько должен теплосетям? Как им свести дебет с кредитом? Почему летом у нас весь город перекопан, а зимой все равно случаются аварии? На эти и многие другие вопросы ведущей Любови Кузнецовой ответит директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.