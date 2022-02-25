ЖКХ

До 2025 года в Псковской области газифицируют более 12 тысяч домов

Более 12 тысяч домов газифицируют в Псковской области до 2025 года. Об этом на XXVII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сообщил секретарь отделения, депутат Госдумы Александр Козловский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Объем финансирования составит 8,5 миллиардов рублей. На эту сумму построят 31 газопровод протяженностью почти 650 километров.

«Губернатор возглавит генеральный штаб по газификации, Андрей Турчак (секретарь Генсовета партии "Единая Россия" - ред.) каждый день продвигает этот проект, Александр Борисов (депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единой России» - ред.) на своем уровне отслеживает реализацию», - подчеркнул Александр Козловский.

Кроме того, по словам секретаря реготделения партии, планируется построить новые школы в Пскове и Гдове. На капитальный ремонт 33 школ выделят 1,5 миллиарда рублей, 13 из них расположены в Пскове. Программа будет действовать до 2026 года. Также он добавил, что в Псковскую область поступит 40 школьных автобусов.