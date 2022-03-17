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ЖКХ

Борис Елкин осмотрел самую старую котельную Пскова

23.03.2022 18:27|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации Пскова Борис Елкин осмотрел самую старую котельную города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Сегодня посетил одну из котельных "Псковских тепловых сетей". Это самая старая и самая большая котельная в Пскове. Она была построена 50 лет назад и отапливает почти половину города: около 100 тысяч жителей Центра и Запсковья. Котельная имеет 4 огромных котла, каждый с 5-этажный дом. Один из них резервный и при необходимости тоже включается в работу», - отметил Борис Елкин.

Однако оборудование уже выработало свой ресурс и требует масштабной модернизации. Поэтому в планах «Псковских тепловых сетей» в перспективе заменить два котла. Для этого предприятие подало заявку на участие в программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. Если ее одобрят, ПТС получат инфраструктурный кредит на переустройство котельной.

«Процесс трудоемкий и длительный, а главное очень затратный. На замену одного котла потребуется не менее 2 лет и около 400 млн рублей», - оценил Борис Елкин.

Кроме того, замены требует паротурбогенератор. Уникальная установка вырабатывает электроэнергию, что позволяет предприятию значительно сократить собственные расходы и, как следствие, удерживать тариф на тепловую энергию для населения. Сейчас «Псковские тепловые сети» ведут переговоры с заводом, который сможет воспроизвести новую турбину по старым чертежам.

«На котельной трудится более 90 человек. Все специалисты высокого класса, имеющие соответствующее образование и необходимые допуски. И зарплата у них достойная. Благодарю директора ПТС Игоря Ивановича Максимова за бесперебойную работу крупнейшего энергетического предприятия. Со своей стороны готов поддержать любые начинания и инициативы», - заключил сити-менеджер.

Теги: #администрация Пскова #птс #котельная
Источник: Псковская Лента Новостей
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