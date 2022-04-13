ЖКХ

Псковский «Экопром» установил контейнеры ТКО для очереди дальнобойщиков на границе

Региональный оператор ТКО установил контейнеры для мусора на участках скопления машин на латвийско-российской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка).

Фото здесь и далее: Мехуборка Псков / «ВКонтакте»

С 9 апреля таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Россией и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах. Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные, что вызвало образование огромной очереди грузовиков на латвийско-российской границе со стороны Псковской области.

«С целью предотвращения стихийных свалок региональный оператор ТКО оперативно выставил контейнеры для мусора на участке скопления машин. К тому времени очередь из 831 грузовика растянулась уже на 18 километров», – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники предприятия организовали вывоз отходов на регулярной основе. За время образования пробки «Экопром» вывез почти 40 кубометров ТКО.