ЖКХ

В Великие Луки доставили 120 контейнеров для раздельного сбора мусора

120 контейнеров в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» поставили в Великие Луки. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

Псковская область получила субсидию из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора, говорится в сообщении.

«Скоро они будут распределены между управляющими организациями, затем их начнут устанавливать во дворах», – рассказал Николай Козловский.