ЖКХ

Псковичам рассказали о гигантском цикле отключения отопления

Порядка трех дней занимает процесс отключения отопления. Об этом сегодня, 26 апреля, в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил сотрудник аварийно-диспетчерской службы «Псковских тепловых сетей» Максим Лебедов.

«Когда появляется подписанное постановление от администрации, принимается большое количество мер по остановке целого ряда котельных и подготавливается сеть для обеспечения домов горячим водоснабжением, также домов, где установлены свои подогреватели. Мало того, что ряд котельных надо отключить, подготовка и сборка новых схем занимает определенное количество времени. Это я сейчас говорил только о своих теплосетях. Для более 50 домоуправлений, мне кажется, это самая жаркая пора: им надо закрыть все узлы, каждый дом. У нас же штат - 1000 человек, и в этот период времени все службы задействованы по максимуму: служба центрального теплового пункта занимается теплосетями, трассовики занимаются трассами, котельным оборудованием, аварийщики наготове, слесари также должны пройти каждый дом – все это занимает порядка трех дней», – рассказал Максим Лебедов.

Он подытожил, что включение и отключение отопления – гигантский цикл. «В этом и сложность. Если отключить отопление не в подходящий период, то людям приходится проделывать всю работу заново. Мы не успеем выполнить включение в заморозки, как уже необходимо отключать подачу. В нашем климате довольно проблематично настроить включение и отключение по щелчку, поскольку разница температур от плюсовой до минусовой большая. Поэтому мы вынуждены работать по трехдневной схеме»», – добавил он.