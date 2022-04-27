ЖКХ

«Экопром» приступил к вывозу ТКО в Себежском районе

С 1 мая оказанием услуг по обращению с ТКО в Себежском районе начнет заниматься филиал ООО «Экопром». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании, являющейся региональным оператором по обращению с ТКО.

«В связи на этой неделе на контейнерные площадки Себежского района были выставлены пластиковые контейнеры, которые не гниют, имеют больший объем и крышки, - рассказали в компании. - Так как вывоз был запланирован на 1 мая, а пластиковые контейнеры для ТКО уже были заполнены, то было принято решение отправить машину на уборку раньше положенного срока, дабы предотвратить образование навалов и несанкционированных свалок. Так как первые контейнеры были выставлены в Идрице, то туда и отправился автомобиль "Экопрома". И вывез все содержимое».

Жителей Себежского района просят обратить внимание на то, что вывоз контейнеров будет осуществляться согласно графику, опубликованному на официальном сайте филиала ООО «Экопром».