ЖКХ

Спецавтомобиль для вторсырья филиала ООО «Экопром» отработал в Пустошке

С 1 мая вывоз желтых контейнеров включили в техническое задание мусоровоза для вторсырья. Спецавтомобиль псковского «Экопрома» до установленного графика вывез отходы и проработал маршрут в Пустошке. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: ООО «Экопром»

В этом населенном пункте установлены еще железные контейнеры старого образца, без колес и для боковой загрузки.

«Проехав по городу, мы встретили людей, которые аккуратно складывали из своих пакетов пластик как раз к приезду нашей машины. При относительно небольшом количестве контейнеров на населенный пункт, можно смело говорить о том, что сортировка пластика людей увлекла, даже в частных секторах контейнеры были заполнены», - рассказали в компании.

Отмечается, что содержимое контейнеров для пластика загрузили в отдельный автомобиль, а содержимое других контейнеров в него не выгружалось. После сбора весь пластик, согласно территориальной схеме обращения с отходами в Псковской области, отправится в пункт временного накопления вторичных материальных ресурсов.