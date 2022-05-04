ЖКХ

Виктор Тамгин возглавит управление ЖКХ в Великих Луках

Виктор Тамгин возглавит управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, новый пост он займет 12 мая.

Фото: ombudsman.pskov.ru

Занимающий должность начальника УЖКХ Павел Пейве написал заявление по собственному желанию и готовится перейти на новое место работы.

Напомним, до февраля 2021 года Виктор Тамгин занимал должность председателя территориальной избирательной комиссии. Однако 2 февраля 2021 года его освободили от исполнения обязанностей. С 2021 года он работает в администрации Великих Лук начальником отдела потребительского рынка.