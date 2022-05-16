ЖКХ

Более 100 кубометров отходов вывезли с контейнерных площадок Пскова

Два ломовоза филиала ООО «Экопром» работали на территории Пскова и очищали контейнерные площадки от накопленных веток, строительного мусора и досок, 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

Рабочий день начался в 5.00, а в 5.50 гора веток на улице Герцена, 8 была загружена в кузов спецтехники «Экопрома». К 6.00 автомобиль отправился на улицу Ипподромную, 49, где утилизировали свалку из строительного мусора.

Второй ломовоз в это время подъезжал к Орлецкой набережной. «Здесь свалка из веток, досок вместе с крупногабаритным и строительным мусором уже начинала "вылезать" на дорогу и создавала трудности не только простому транспорту, но и нашей спецтехнике при вывозе 8-кубового контейнера», - отметили в филиале.

В результате более 70 кубометров отходов вывезли только с этой площадки.

Работа спецтехники сейчас направлена на предотвращение образования стихийных свалок из-за спила деревьев, растительного и строительного мусора в период начала дачного сезона, добавили в компании.