ЖКХ

Взнос на капремонт будут компенсировать жителям Псковской области старше 80 лет

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законопроект, внесённый прокурором региона Иваном Грибовым, о компенсации взносов на капремонт жителям области старше 80 лет. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Поскольку компенсация взноса на капитальный ремонт будет выплачиваться жителям Псковской области старше 80 лет, лишь в части, превышающей выплаты, установленные в соответствии с федеральными законами, и лишь в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, дополнительное расходование средств областного бюджета будет незначительным.

Так, например, для 91-летнего инвалида Великой Отечественной войны Иванова, проживающего в городе Дно, доплата из областного бюджета на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт составит 169 рублей 23 копейки в месяц, говорится в пояснительной записке.

Действие законопроекта будет распространяться на начало финансового года - с 1 января 2022 года.

Депутаты поддержали законопроект в двух чтениях единогласно.