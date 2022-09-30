ЖКХ

«Экопром» заплатит почти 6 млн рублей за излишнюю самостоятельность

Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экопром» в Псковской области оштрафовали почти на 6 миллионов рублей по инициативе антимонопольной службы, решение поддержал арбитражный суд региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ФАС России.

В декабре 2020 года УФАС установило, что услуги по сбору и транспортировке отходов в нескольких муниципальных образованиях, включая город Псков, ООО «Экопром» оказывал самостоятельно, без проведения торгов по отбору перевозчиков и определения минимальной цены за услугу.

Антимонопольщики отметили, что непроведение торгов, проведение которых является обязательным в силу действующего законодательства, ограничивает конкуренцию на рынке по сбору и транспортированию ТКО. Только при публичном объявлении торгов могут быть выявлены потенциальные желающие по оказанию данных услуг по оптимальной цене, доступ которых к соответствующему товарному рынку закрыт.

«Кстати, в Псковской области достаточно организаций, которые готовы вывозить мусор по более низкой цене. Следовательно, от результатов торгов зависит стоимость услуг на транспортирование ТКО для регоператоров, а соответственно, величина тарифа для населения. Нельзя произвольно определить стоимость транспортных расходов», - отметили в ведомстве.

В результате региональному оператору выдали предписание устранить нарушение, провести торги, а также назначили административный штраф в размере 5 миллионов 897 тысяч рублей. Не согласившись с постановлением о назначении штрафа, ООО «Экопром» обратилось в суд, но там это решение поддержали.