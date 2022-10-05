ЖКХ

Псковский «Экопром» приступил к осенней уборке острова имени Залита

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») приступил к осенней уборке острова имени Залита в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Сезон островной уборки подходит к концу. Сегодня, в первый день, началась уборка контейнерной площадки, расположенной на вершине острова. Здесь накопилось большое количество мусора и вывезти его надо в первую очередь. Особую сложность в вывозе ТКО в этом году составлял низкий уровень воды. Это вызвало большие проблемы с организацией вывоза, так как крупный груженый корабль с мусором мог просто сесть на мель», – рассказали в компании.

В первой половине дня сотрудник филиала ООО «Экопром» удалось наполнить корабль. На данный момент он прибыл к причалу в деревне Большая Толба, где его разгружает ломовоз.