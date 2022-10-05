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ЖКХ

Регионы получат господдержку при создании предприятий по переработке мусора

07.10.2022 16:25|ПсковКомментариев: 0

С 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, будет направляться регионам для софинансирования инвестиционных проектов по созданию мусороперерабатывающих предприятий. Такая норма закреплена в постановлении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина.

Для получения господдержки региональным властям необходимо заключить с инвестором концессионное соглашение. При этом доля софинансирования со стороны государства может составлять до 95% от стоимости строительства.

Решение поможет создать современную инфраструктуру по обращению с отходами в регионах, где непросто привлечь инвесторов для работы в этой сфере, отмечается в документе.

Работа будет вестись в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», который является частью нацпроекта «Экология».

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объёмы вывозимого на полигоны мусора – к 2030 году они должны сократиться в два раза.

Теги: #раздельный сбор мусора #мусор #отходы #переработка отходов
Источник: Псковская Лента Новостей
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