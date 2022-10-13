ЖКХ

Подготовку к вывозу ТКО зимой оценили в Гдовском районе

С окончанием дачного сезона руководство филиала ООО «Экопром» отправилось в Гдовский район для оценки условий и подготовки оказания услуги по обращению с ТКО в зимний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: филиал ООО «Экопром»

Директор псковского «Экопрома» Александр Киселёв вместе с заместителем директора Мариной Мезенцевой осмотрели основные места накопления по пути движения мусоровоза, несанкционированные свалки, наличие возле мест накопления растительных и прочих отходов, которые необходимо вывезти.

Помимо этого, состоялась встреча с новым главой района Алексеем Васильевым, где обсудили проблемные вопросы, подготовку к зимнему периоду, а так же договорились о проведении встреч с представителями власти по ключевым вопросам обращения с ТКО.