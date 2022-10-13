ЖКХ

Подготовку к строительству котельных в Куньинском районе хотят завершить до конца года

Рабочая встреча по вопросу строительства газовых блочно-модульных котельных и полной замены теплотрассы от них состоялась в Куньинском районе. В ней приняли участие представители инвестора (АО Псковские коммунальные системы) и главный инженер проектной организации (ПТП «Котлотехника»). Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Лебедев / Telegram

Обсудили ряд организационных вопросов, решение части которых взял на себя. Что сделано на сегодняшний день: геодезия, геология, экологические изыскания, анализы почвы, уточнены нагрузки на каждую проектируемую котельную, уточнено расположение текущей теплотрассы, обследованы технологические колодцы с отводами и запорной арматурой», - рассказал Олег Лебедев.

По его словам, в настоящее время начата проектировка новой теплотрассы, подбирается оборудование для БМК, идет получение технических условий на электро-, водо- и газоснабжение БМК, ведутся переговоры с потенциальными поставщиками материалов и оборудования.

«В планах - до конца текущего года подготовить всю проектно-сметную документацию и выполнить подготовительные работы на строительных площадках», - добавил глава района.