Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 октября.
|№ п/п
|Наименование контрагента
|Дебиторская задолженность на 1 октября 2022 года, рублей
|Просроченная дебиторская задолженность на 1 октября 2022 года, рублей
|КОМБЫТ
|708 574 118,34
|611 925 380,22
|1
|
|344 036 326,88
|262 250 632,64
|2
|МУП «ЖКХ» Островского района
|104 076 904,82
|99 853 794,24
|3
|МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|83 593 374,04
|82 173 868,17
|4
|МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|37 083 700,63
|36 345 155,70
|5
|Порховское МПТСиК
|34 545 921,33
|32 839 768,49
|6
|МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|40 258 366,64
|38 094 801,32
|7
|МП ЖКХ Дедовичского района
|28 214 989,56
|27 460 157,32
|8
|МУП «Невельские теплосети»
|17 315 562,08
|17 175 515,41
|9
|МУП «Искра»
|14 055 749,65
|11 909 000,00
|10
|Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|3 207 315,74
|2 691 338,09
|11
|МУП «Локнянское ЖКХ»
|1 561 529,39
|1 127 276,58
|12
|МУП «Палкинская ПМК»
|624 377,58
|4 072,26