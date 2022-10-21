ЖКХ

Шесть контейнеров для мусора заменили новыми в Псковском районе

К замене контейнеров приступили в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

В рамках мероприятий по замене старых металлических контейнеров для ТКО в Псковском районе филиал компании выставил шесть пластиковых евроконтейнеров. По одному контейнеру на улицах Осетинской, 3 и 23, а также по два на Осетинской, 12 и Механизаторов, 8.

«Только за эту неделю заменили 15 контейнеров, при этом еще 13 населенных пунктов будут оснащены современными контейнерами для качественного оказания услуги по обращению с ТКО», – отметили в пресс-службе.