ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о работе «Псковских тепловых сетей»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

В сегодняшнем выпуске программы мы вновь обратимся к теме работы «Псковских тепловых сетей». 40 дней назад в Пскове стартовал отопительный сезон. Все лето готовились, с колес (при резком похолодании) запустили систему теплоснабжения всего города. Несколько дней работа была не просто напряженной, а сумасшедшей по темпу и ответственности. И хороший вопрос: чем сотрудники занимаются сейчас, когда всё вошло в привычное русло? Потребителям пришли первые в новом сезоне квитанции: что непонятно псковичам? Разберем в деталях. Почему после летнего сезона ремонтная служба в полном составе не ушла в отпуск? Как оплатить счет за тепло, если лень идти на почту или в Сбербанк? Сколько аварий на сетях произошло из-за того, что некоторые «управляйки» не постарались с подготовкой к зиме? И частичная мобилизация: ребята из ПТС ушли на защиту страны.

Чтобы обсудить все эти вопросы, у «Кузницы» есть только 50 минут. Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.