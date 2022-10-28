ЖКХ

В Пскове проводят коммуникации к объекту, строительством которого занимается Минобороны

«Псковские тепловые сети» проводят коммуникации к объекту, строительством которого занимается Минобороны РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

«Не успели наши коллеги закончить один проект (на улице Кузбасской Дивизии), как поступили новые вводные. Министерство обороны запланировало построить один объект, о подробностях рассказать не получится, но скажем только одно – объект весьма масштабный. Срок ввода в эксплуатацию – лето следующего года. Проектирование не смогло обойтись без подвода жизненно важных коммуникаций, одними из которых являются горячая вода и отопление», - рассказали на предприятии.

Как отметили в пресс-службе, при реализации проекта нужно не только знать привязку сетей по местности с учётом диаметров, нагрузок и так далее, но ещё и «врезаться» таким образом, чтобы не навредить другим абонентам.

К реализации данных работ подошли несколько структурных подразделений: ремонтная служба, автобаза и ремонтно-строительный участок.

«Первым делом определились с местом подключения будущего объекта. Представители министерства разметили участок для монтажа тепловой камеры. Сотрудников попросили не бродить по близлежащей территории. Поинтересовались, по какой причине, сказали, что здесь встречаются мины и снаряды. Шутка это или правда, не стали выяснять. На всякий случай пытались не выходить за территорию проведения работ», - рассказали на предприятии.

Так как сроки сдачи объекта сжатые, пришлось работать в ускоренном режиме, уточнили в пресс-службе.

«Здесь нам повезло. Неподалёку расположены некоторые строения, которые получают услуги отопления. Как следствие, здесь проходят наши сети, к ним и планируется произвести подключение», - пояснили в «Псковских тепловых сетях».

После начала земляных работ, трубы быстро обнаружили, обрезали необходимое расстояние для монтажа тепловой камеры и принялись к подготовке посадочного места. Затем начался спуск самого основания камеры и составных элементов. Камеру собирают как конструктор, но после финальной сборки нужна дополнительная гидроизоляция, чтобы в готовое изделие не попадала лишняя влага.

Последним этапом работ является проделывание технологических отверстий для трубопроводов и необходимых ответвлений (которые и будут снабжать теплом возводимый объект), следом идёт герметизация крышки камеры.

«На этом этапе удаляемся с места проведения строительных работ, но ровно до того момента, пока не появятся стены и не будет осуществлен монтаж теплового узла», - добавили на предприятии.