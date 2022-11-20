ЖКХ

Незаконную свалку обнаружили в Великолукском районе

Гражданин сообщил о несанкционированной свалке в деревне Баландино Великолукского района. Сотрудники Роспотребнадзора по СЗФО выехали на место и взяли пробы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Роспотребнадзор по СЗФО

В рамках осмотра на земельном участке, находящимся в свободном доступе, был установлен факт несанкционированного размещения строительных отходов, а также бытового мусора.

«Управление устанавливает правообладателя земельного участка. Лабораторией произведен отбор проб отходов для определения компонентного состава и класса опасности, а также на содержание марганца, цинка, свинца, кадмия, мышьяка, никеля, нефтепродуктов и других веществ», - сообщили в пресс-службе.

По результатам лабораторного исследования будет принято процессуальное решение.